Salernitana-Venezia, il recupero posticipato al 5 maggio

MILANO - È stato posticipato a giovedì 5 maggio (ore 18) il recupero di Salernitana-Venezia, match valido per la 20ª giornata di Serie A e non disputato a causa del Covid. Scontro diretto fondamentale in chiave salvezza, l'incontro (inizialmente in programma mercoledì 27 aprile) è stato posticipato dalla Lega di Serie A dopo che è stata fissata per il 2 maggio l'udienza al Collegio di Garanzia (per esaminare il ricorso dei lagunari che chiedono di annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello e di ottenere il 3-0 a tavolino).