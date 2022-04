Diretta Torino-Spezia ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Dopo aver fermato Milan e Lazio, il Torino di Juric ospita lo Spezia di Thiago Motta, a caccia di punti salvezza. I granata vogliono sfatare due tabù: battere i liguri (mai sconfitti dal loro ritorno in A) ed ottenere un successo casalingo che manca da oltre tre mesi, dal 4-0 contro la Fiorentina. Il tecnico granata recupera Lukic, ma perde Belotti. "Il Gallo ne avrà per una decina di giorni e dovrebbe saltare le prossime tre partite, il belga sta molto meglio e domani verrà in panchina", ha dichiarato Juric, che ha poi fatto i complimenti agli avversari: "Gli spezzini hanno fatto un grande girone di ritorno e Thiago Motta ha costruito una bella squadra di talenti, ci aspetta una sfida tosta e difficile". Lo Spezia ha dovuto fare i conti con due positività al Covid, ma non ha comunicato i nominativi.