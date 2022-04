Diretta Inter-Roma ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Il big match del sabato della 34ª giornata di Serie A vede affrontarsi Inter e Roma a San Siro: i ragazzi di Inzaghi devono vincere per non perdere il treno scudetto mentre i giallorossi di Mourinho hanno bisogno di un successo per inseguire la Juve al quarto posto, che vale la zona Champions. Sfida speciale per Mourinho, che torna al Meazza da avversario dei nerazzurri, con cui ha vinto lo storico Triplete nel 2010: sfortunato il precedente dell'8 febbraio in Coppa Italia per il tecnico portoghese, sconfitto a San Siro per 2-0. Anche la gara di andata, nella Capitale, si è conclusa con una debacle per la Roma, battuta 3-0 il 4 dicembre scorso. L'Inter, in campionato, non perde da 7 partite mentre la Roma ha la striscia di imbattibilità attualmente più lunga con 12 gare di fila senza sconfitte. I giallorossi non vincono contro l'Inter da 10 gare (4 pareggi e 6 ko): l'ultimo successo della Roma sull'Inter in gare ufficiali è il 3-1 del 26 febbraio 2017 con doppietta di Nainggolan.