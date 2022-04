Diretta Venezia-Atalanta ore 15: come vederla in tv e streaming e probabili formazioni

VENEZIA - Dopo tre sconfitte consecutive in campionato e l'eliminazione in Europa League per mano del Lipsia, l'Atalanta di Gasperini è in cerca di riscatto sul campo del Venezia. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Toloi, Maehle, Pezzella e Malinovskyi, che ha rimediato una forte contusione durante la sfida interna persa col Verona. Zanetti, che non avrà a disposizione gli squalificati Haps e Kiyine e gli infortunati Vacca, Modolo, Ebuehi più i due portieri Lezzerini e Romero, è a caccia di una vittoria casalinga che manca dal 7 novembre.