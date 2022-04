Diretta Verona-Sampdoria ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Non può permettersi ulteriori passi falsi la Sampdoria, di scena stasera in casa del Verona nella 34ª giornata di Serie A. Duemila tifosi arriveranno da Genova al Bentegodi per dare una spinta ai ragazzi di Giampaolo, reduci da tre sconfitte consecutive e ancora alla ricerca della salvezza. I blucerchiati hanno 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma le ultime stanno dando importanti segni di ripresa da qualche settimana a questa parte. Il Verona, dal canto suo, potrebbe ancora sognare un posto in Conference League. Nella gara di andata, a Marassi, la Sampdoria, ancora guidata in panchina da D'Aversa, vinse 3-1.