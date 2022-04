Torino-Spezia 2-1, il tabellino

TORINO - Il Torino supera lo Spezia con il punteggio di 2-1. Vantaggio immediato per i granata, con Lukic su calcio di rigore (fallo di Erlic su Sanabria). Nella ripresa lo stesso Lukic firma il raddoppio. Nel finale rete annullata a Sanabria per offside, poi lo Spezia accorcia su rigore assegnato per fallo di Djidji su Manaj e trasformato dallo stesso Manaj.