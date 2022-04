Diretta Lazio-Milan ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA -“Ce lo giochiamo e nel ritorno siamo la squadra top con la Juve. Contro la Lazio servirà tanta qualità”. Stefano Pioli ha caricato il suo Milan pronto a vincere, il sorpasso dell’Inter impone solo i tre punti. All'Olimpico va in scena il confronto con la Lazio di Sarri che corre per un posto in Europa. Settimana turbolenta in casa biancoceleste con la protesta dei tifosi contro il caro biglietti. Allo stadio pochi laziali, forte invece sarà la spinta rossonera. Il Milan ha battuto nel match d’andata la Lazio per 2-0, ma non riesce a vincere entrambe le gare contro i biancocelesti in uno stesso campionato dalla stagione 2008/09 (Carlo Ancelotti era l’allenatore rossonero).