Diretta Empoli-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Battere l'Empoli e tornare al successo dopo il ko contro la Fiorentina (3-2) e il pareggio contro la Roma (1-1). È questo il diktat in casa Napoli in vista del match delle 15 al Castellani. Gli azzurri negli ultimi due turni si sono visti allontanare il sogno scudetto ma sono obbligati a crederci fino alla fine. Di fronte ci sarà una squadra in piena crisi, reduce da ben 16 turni senza vittorie. L'ultimo successo dei toscani risale infatti al match d'andata contro i partenopei, 12 dicembre 2021, quando Cutrone gelò il Maradona e regalò alla squadra di Andreazzoli tre punti preziosissimi per la lotta retrocessione. Da quel momento blackout totale, con 8 pareggi e altrettanti ko che hanno macchiato un inizio di stagione molto positivo. C'è però un dato che fa ben sperare Pinamonti e compagni: il Napoli ha vinto solo una volta nelle otto trasferte di Serie A giocate in casa dell’Empoli (successo per 3-2 il 19 marzo 2017): nel bilancio generale in Toscana anche tre vittorie empolesi e quattro pareggi.