Diretta Genoa-Cagliari ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

GENOVA - Genoa e Cagliari si affrontano alle 18 al Ferraris in una sfida che si potrebbe rivelare decisiva in ottica retrocessione. Le due formazioni hanno vissuto un campionato difficile e si trovano invischiate nella lotta per mantenere la categoria. I rossoblù di Blessin, reduci da tre ko di fila, sono ultimi in classifica insieme a Salernitana e Venezia con soli 22 punti - i campani devono però recuperare due partite, mentre i lagunari una -. I sardi di Walter Mazzarri, invece, dopo cinque sconfitte consecutive sono tornati al successo grazie all'1-0 contro il Sassuolo firmato Deiola. I punti in classifica degli isolani sono ora 28 e vincendo oggi Joao Pedro e compagni supererebbe anche la Sampdoria, fermata ieri sull'1-1 dal Verona al Bentegodi. Nelle ultime sei gare interne di Serie A contro il Cagliari, il Genoa ha raccolto cinque vittorie e un pareggio: l’ultimo successo sardo al Ferraris contro il Grifone risale al 19 aprile 2014 (1-2 con le reti di De Maio, Sau e Ibarbo).