Diretta Sassuolo-Juve ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

REGGIO EMILIA - La 34ª giornata di Serie A si chiude con il monday night del Mapei Stadium che mette di fronte Sassuolo e Juventus: la squadra di Dionisi, da alcune settimane, è diventata uno schiacciasassi in casa con 4 vittorie (le ultime tre consecutive) e un pareggio nelle ultime cinque gare davanti ai propri tifosi (Coppa Italia compresa); i bianconeri di Allegri (ex allenatore del Sassuolo), però, possono blindare il quarto posto che vale la zona Champions e puntare al podio, approfittando del crollo del Napoli (un punto nelle ultime tre giornate). È la terza sfida stagionale tra Juve e neroverdi: in campionato, il 27 ottobre, il Sassuolo si è imposto per 2-1 all'Allianz Stadium mentre in Coppa Italia, il 10 febbraio, i bianconeri hanno rispettato il fattore campo vincendo con lo stesso punteggio.