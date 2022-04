Serie A, Juve-Venezia: dirige Prontera. Empoli-Torino a Cosso

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, sedicesima di ritorno. il derby di sabato alle 18 derby Sampdoria-Genoa è stato affidato a Maresca. In serata, alle 20.45. Domenica il lunch match tra Juventus e Venezia sarà arbitrato da Prontera. La corsa Scudetto entra nel vivo a partire dalle 15 con Milan-Fiorentina (Valeri) e prosegue alle 18 con Udinese-Inter (Chiffi). Sempre alle 15 di domenica, il Torino affronta in trasferta l'Empoli: dirige Cosso. Domenica sera Roma in campo contro il Bologna: dirige Fabbri. Guida per il posticipo di lunedì sera Atalanta-Salernitana.