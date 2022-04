Diretta Spezia-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Thiago Motta vuole cancellare il 6-1 dell’andata e cerca il riscatto in uno stadio dal tutto esaurito. Davanti si troverà la Lazio di Sarri che corre per un posto in Europa. I biancocelesti vengono dalla sconfitta contro il Milan arrivata nel finale. Ora non vogliono più fermarsi nelle restanti quattro partite che mancano sino a fine stagione. Tutte e tre le gare di A giocate dalla Lazio contro i liguri si sono concluse con un successo. Lo Spezia è una delle quattro squadre contro cui la Lazio ha sempre vinto (insieme ad Ancona, Fidelis Andria e Maribor) tra quelle affrontate almeno in tre occasioni in tutte le competizioni dalla nascita della Serie A a girone unico (1929-30).