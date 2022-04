Diretta Napoli-Sassuolo ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli per dimenticare gli ultimi risultati in campionato. Il Sassuolo per confermare il ruolo di ammazza-grandi e riscattare la sconfitta contro la Juventus. Il match tra gli azzurri di Spalletti e gli emiliani di Dionisi, infiammerà la 35esima di campionato. Il Napoli, ormai a meno sette dalla vetta, deve difendersi dagli attacchi della Juve, distante una sola lunghezza. "Bisogna fare zoom in o zoom out e rivedere il nostro percorso - ha dichiarato il tecnico toscano - eravamo stati bravi a regalarci una chance importante ma non lo siamo stati altrettanto a sfruttarla. È un dispiacere che abbiamo tutti. La squadra in alcuni momenti aveva fatto vedere di giocare un calcio fantastico e di avere reazioni altrettanto importanti dopo le sconfitte. La delusione di non aver partecipato fino alla fine ci resta e dispiace molto anche per i nostri sportivi che ci hanno sempre sostenuto fino ad Empoli, dov’erano in 4mila". Dionisi, che in questa stagione ha battuto in trasferta Milan, Inter e Juventus, punta quota 50 in campionato. "Ci sono tante motivazioni - ha detto il tecnico del Sassuolo- affrontiamo il Napoli che come noi è ferito dopo una sconfitta. Ci sono difficoltà e stimoli, comprese le aspettative sulla prestazione alla quale proveremo a unire un buon risultato. Li penso come avversari in questa gara e non guardo la loro classifica".