Diretta Udinese-Inter ore 18 come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - L'Inter di Simone Inzaghi, seconda in classifica a 2 punti dal Milan, riprende la sua corsa al titolo giocano a casa dell'Udinese nella penultima partita di cartello della 35ª giornata di campionato. Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Calhanoglu e di Bastoni con sempre il dubbio del portiere, per i padroni di casa invece non ci sarà l'attaccante Beto. Momento diverso per entrambe le squadre, l'Udinese è reduce da un gran mese di aprile che l'ha vista collezionare 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta con lo straripante 4-0 rifilato alla Fiorentina. Una squadra in gran forma e fiducia che vuole restare nella parte sinistra della classifica (12° posto a 43 punti). Per i nerazzurri invece una trasferta importante non solo per la lotta scudetto ma anche per ritrovare confidenza fuori da San Siro: l'Inter ha perso punti preziosi in 5 delle 7 trasferte portando a casa (2 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta).