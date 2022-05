Diretta Roma-Bologna ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 20.45, allo stadio Olimpico, la Roma ospita il Bologna nel posticipo della 35ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi in settimana hanno conquistato un importantissimo 1-1 sul campo del Leicester nell'andata delle semifinali di Conference League e giovedì ospiteranno le Foxes nel match che decreterà chi approderà alla finale di Tirana. Prima, però, c'è la sfida di campionato contro i felsinei. I rossoblù stanno vivendo un periodo di forma smagliante e mercoledì hanno battuto nel recupero della 20ª giornata l'Inter: un 2-1 in rimonta che ha messo nei guai i nerazzurri di Simone Inzaghi che ora non sono più padroni del loro destino. La Roma va a segno da 30 gare casalinghe contro il Bologna in campionato, una serie iniziata nel 1977; nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30), solo due squadre hanno registrato una striscia di gol in casa più lunga contro una singola avversaria: l’Inter contro l’Udinese (31 tra il 1959 e il 2010) e la Juventus contro la Fiorentina (34 tra il 1983 e il 2020).