Diretta Empoli-Torino ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Il Torino di Juric ospite dell'Empoli nel match del Castellani contro i ragazzi di Andreazzoli molto vicini alla conquista dell'obiettivo stagionale. Infatti alla compagine toscana, in virtù dei risultati di sabato, basta un solo punto per essere aritmeticamente salva. Per ottenere quel punto per l'Empoli dovrà vedersela con un Torino molto prolifico in trasferta: i granata hanno portato a casa punti in 5 delle ultime 7 trasferte (una vittoria, 4 pareggi, 2 sconfitte): "Il Torino ha un'identità ben definita e un modo di giocare molto fastidioso. Juric ha limato i dettagli e la squadra è cresciuta moltissimo negli ultimi tempi, quindi sarà complicata da fermare" ha dichiarato l'ex allenatore della Roma alla vigilia. Inoltre sarà una giornata importante per l'ex Milan Pietro Pellegri alla sua prima da titolare con il Torino: un'occasione importante per l'attaccante italiano anche in ottica mercato Torino che sembrerebbe intenzionato a riscattarlo.