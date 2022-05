Juve e Napoli, ecco quanto vale la qualificazione in Champions League

Il quadro delle formazioni italiane qualificate alla prossima edizione della Champions League è ormai completo. Dopo Milan e Inter, già certe del pass, nel 35° turno è arrivata l'aritmetica anche per Napoli e Juve. Gli azzurri hanno superato con un netto 6-1 il Sassuolo mentre i bianconeri hanno avuto la meglio sul Venezia (2-1) grazie alla doppietta di Bonucci, ma a regalare la qualificazione matematica è stato il pareggio in serata tra Roma e Bologna (0-0). A tre giornate dalla fine, infatti, i punti che dividono Napoli e Juve dalle inseguitrici, Roma e Lazio, sono rispettivamente 11 e 10. I partenopei, dunque, tornano in Champions League dopo due anni di astinenza mentre per la Vecchia Signora si tratta dell'11ª qualificazione consecutiva. Un traguardo importantissimo per le squadre di Spalletti e Allegri, che beneficeranno del pass alla prossima Champions League non solo dal punto di vista sportivo ma anche sotto l'aspetto economico.

Champions League: a quanto ammontano gli introiti per Juve e Napoli

Come sottolineato da Calcio e Finanza, così come le due milanesi, infatti, anche Juve e Napoli sono già sicure di incassare 15,64 milioni di euro come bonus di partecipazione e come minimo (nel caso finissero al quarto posto in campionato quest’anno e uscissero dalla Champions ai gironi nella prossima stagione) circa ulteriori 5 milioni di euro dal market pool. In aggiunta, c’è anche la quota legata al ranking decennale/storico, che per i bianconeri è valsa 30,7 milioni di euro in questa stagione: quota che dipenderà da quali altre squadre si qualificheranno alla prossima edizione, ma sicuramente il club piemontese vedrà crescere a circa 33 milioni la propria quota avendo conquistato la quarta posizione nel ranking storico. Per quanto concerne invece il Napoli, la quota nel peggiore dei casi ammonterà a 15,9 milioni di euro circa, ma potrebbe crescere ulteriormente qualora alcune delle squadre avanti in classifica a livello di ranking storico non si qualificassero. Per la Juve, dunque, la qualificazione alla prossima Champions varrà un minimo di oltre 53 milioni di euro in termini di premi Uefa. Per il Napoli, invece, stiamo parlando di un minimo di oltre 36 milioni di euro. A far salire la quota, oltre ai risultati in campo, ci penseranno anche i ricavi da botteghino per le tre gare casalinghe nella fase a gironi, quando sarà consentito il ritorno al 100% del pubblico sugli spalti. Una bella boccata d'ossigeno dopo due anni di pandemia.