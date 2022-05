Mihajlovic, giornata in famiglia dopo il ricovero: il post della moglie Arianna

ROMA - E' un Sinisa Mihajlovic sorridente quello immortalato da sua moglie Arianna Rapaccioni, nel suo profilo instagram, dopo le dimissioni dal Sant'Orsola. "La vera ricchezza...", questa la dolce didascalia con la quale Miha è stato accolto dai suoi familiari in una giornata al parco per godersi in tranquillità qualche giorno a Roma nelle vesti di padre e nonno della piccola Violante. Il tecnico del Bologna ha lasciato la struttura medica bolognese, dove era ricoverato per continuare la sua lotta alla leucemia, ed è subito tornato ad abbracciare la sua famiglia prima di tornare a guidare i suoi ragazzi. Tanto l'affetto ricevuto dall'ex calciatore che ora vuole tornare, con la grinta che lo ha sempre contraddistinto, a prendere in mano la formazione rossoblù per conlcudere al meglio la stagione.