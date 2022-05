Serie A, Blandini inibito e multato per insulti alla Figc

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con due mesi di inibizione e un'ammenda di 5.000 euro, Gaetano Blandini. Il consigliere della Lega Calcio Nazionale Professionisti di Serie A (e direttore generale della Siae) era stato deferito per avere espresso giudizi e rilievi lesivi del prestigio, della reputazione, dell'onorabilità e credibilità dei vertici della Figc e dei suoi organi di governo il 28 febbraio, nel corso di una riunione tecnica sulle licenze nazionali, alla presenza di dirigenti e operatori tecnici dei 20 club di Serie A. "Se il deferimento mi aveva sorpreso, la condanna mi lascia esterrefatto. Non credo, anzi sono certo che non è stata fatta giustizia. Ma io continuo ad avere fiducia nella giustizia. Presenteremo ricorso e sono certo che troverò, nei restanti gradi di giudizio, il mio Giudice a Berlino", ha voluto commentare Blandini.