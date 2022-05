Diretta Genoa-Juve ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - "La partita con il Genoa serve a fare più punti possibili, abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo del quarto posto e siamo contenti. Contro il Genoa andrà in campo la formazione migliore. Bisogna fare una bella partita e fare risultato, perchè così si prepara meglio anche la gara successiva". Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha presentato la sfida tra Genoa e Juve, partita del 36° turno di Serie A. I rossoblù di Blessin sono nella parte bassa della graduatoria, lottano per la permanenza nel massimo campionato, presentano il peggior attacco del torneo e vengono dalla pesante sconfitta nel derby contro la Sampdoria mentre i bianconeri vengono da due vittorie di fila, contro Sassuolo e Venezia, e occupano la quarta posizione in classifica con 69 punti.