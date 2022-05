Diretta Lazio-Sampdoria ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - “Dobbiamo pensare solo alla salvezza, abbiamo vinto il derby ma il nostro traguardo dobbiamo ancora raggiungerlo”. Giampaolo ha caricato così la sua Sampdoria in vista della sfida all'Olimpico contro la Lazio. Serve l'ultimo sforzo per garantirsi la Serie A. Sarri invece, va a caccia di punti per un posto in Europa. La sfida sarà decisa in volata. L'ultimo successo della Sampdoria a Roma contro la Lazio in Serie A risale al 23 gennaio 2005 (2-1 con Walter Novellino alla guida) - da allora i biancocelesti hanno ottenuto 12 successi e tre pareggi, tenendo la porta inviolata ben nove volte.