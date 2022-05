Diretta Sassuolo-Udinese ore 18: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Nel 36° turno di serie A, Sassuolo e Udinese si affrontano al Mapei Stadium con un solo ed unico obiettivo: raggiungere quota 50 punti in queste due ultime partite di campionato. Alessio Dionisi e Gabriele Cioffi sono pronti a darsi battaglia per continuare ad alimentare il proprio bottino in classifica e per reagire agli ultimi due ko rispettivamente contro Napoli e Udinese. "Veniamo da una gara difficile - dice il tecnico degli emiliani, ricordando il 6-1 del Maradona - e va messa alle spalle. Non voglio sentire che non abbiamo motivazioni perché la classifica è buona e abbiamo valorizzato i giovani. Teniamo nel mirino il Torino che ci ha scavalcato e non intendiamo farci raggiungere dai friulani in questo scontro diretto". Cioffi risponde, lanciando la sfida ai neroverdi: "Ci siamo rimasti male con l'Inter, adesso ci aspetta una partita difficilissima perché il Sassuolo viene da un brutto scivolone".