Lazio-Sampdoria 2-0: Luis Alberto protagonista, Sarri vede l’Europa

ROMA - Vince e convince la Lazio contro la Sampdoria. Ottima partita dei ragazzi di Sarri che dopo diverse occasioni trovano il gol di Patric su assist di Luis Alberto al 41’. Nella ripresa il Mago segna il raddoppio, un gol che mette in ginocchio i blucerchiati . Altri punti fondamentali per i biancocelesti, quinti in classifica in attesa della sfida tra Fiorentina e Roma di lunedì sera. Giampaolo invece, non ha ancora la salvezza matematica in tasca. Servirà un ulteriore sforzo a due giornate dalla fine.

Lazio-Sampdoria, la cronaca

Inizia bene la Lazio, vogliosa e spinta da un Olimpico caldo. Al 4’ Luis Alberto ci prova da calcio d’angolo, Audero è attento e alza sopra la traversa. Il Mago sembra ispirato, lo stesso Felipe Anderson. Al 20’ il brasiliano spaventa tutta la Sampdoria, ma sul ribaltamento di fronte Thorsby sfiora il vantaggio con un tiro in corsa. Tenta anche Rincon, Strakosha respinge. La Lazio prende campo, ci prova con insistenza. Solo al 41’ però, sugli sviluppi di una punizione defilata battuta da Luis Alberto, trova il vantaggio. Stacca bene Patric che manda in rete il pallone dell’1-0.

La partita del Mago

La Lazio macina ancora gioco e occasioni da gol. Al 59’ grande recupero di Lazzari, che poi serve Luis Alberto bravo a scartare Audero con la suola e appoggiare in rete il pallone del 2-0. Olimpico scatenato, anche Sarri pare divertito. Giampaolo invece cambia e manda in campo Quagliarella e Damsgaard per dare una scossa ai suoi. Audero dice no a Immobile, non molto in serata. Altri cambi che non mutano la situazione, la reazione della Samp non c'è mai. Da apprezzare solo l'impegno. Gli ultimi minuti scivolano via con tanto possesso palla dei biancocelesti. Audero para un tiro potente di Basic. Al 90' un solo brivido per Strakosha con il palo centrato da Quagliarella. Al triplice fischio è festa Lazio all'Olimpico.