Diretta Verona-Milan ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VERONA - Vincere e tornare nuovamente in vetta alla classifica. È questo il diktat in casa Milan in vista del match in programma alle 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi contro il Verona. I rossoneri, infatti, momentaneamente sono stati superati dall'Inter di Simone Inzaghi, ma anche solo con un pari tornerebbero padroni del loro destino. In caso di arrivo a pari punti, infatti, il Diavolo sarebbe campione d'Italia per via degli scontri diretti a favore. Ibra e compagni hanno una striscia aperta di 13 risultati utili consecutivi e solo il Liverpool ha fatto meglio in Europa. Di fronte stasera, però, ci sarà una formazione all'inseguimento del sogno europeo. Gli scaligeri, autori di una stagione super, sono in gran forma e non vogliano fermarsi. Il Milan, che qui perse lo scudetto nel 1973 e nel 1990, non vuole ripetere una terza Fatal Verona, pertanto dovrà mettere tutto in campo. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta il Milan è riuscito a battere il Verona sia all’andata che al ritorno di uno stesso campionato di Serie A: nel 2001/02, due vittorie del Diavolo per 2-1.