Diretta Venezia-Bologna ore 15 come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - Sinisa Mihajlovic torna in panchina 49 giorni dopo l'ultima volta e guiderà il Bologna a casa di un Venezia che non ha alternative se non vincere per tenere in vita la speranza salvezza. Allo Stadio Penzo i lagunari, ultimi in classifica (22 punti) a 7 punti dalla Salernitana 17ª, cercano di interrompere davanti al proprio pubblico la striscia di 10 sconfitte consecutive: proprio sul fattore campo e sull'orgoglio dei suoi ragazzi Soncin spera di fare leva per non dover salutare la Serie A. I rossoblù invece hanno come obiettivo quello di tornare a vincere in trasferta, cosa che manca da Natale (4 pareggi, 4 sconfitte).