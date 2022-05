Diretta Spezia-Atalanta ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - La posta in palio non è trascurabile allo Stadio Picco, dove Spezia e Atalanta si affrontano nel lunch match della 36ª giornata di Serie A: i padroni di casa, guidati in panchina da Thiago Motta, cercano punti per salvarsi aritmeticamente, ma sono reduci da tre sconfitte consecutive (di cui due in casa); l'Atalanta di Gasperini, invece, non può permettersi passi falsi se vuole ancora inseguire un posto in Europa. Pressoché analogo il rendimento nel girone di ritorno delle due squadre: lo Spezia ha raccolto 17 punti finora mentre l'Atalanta è a quota 18, contro i 38 totali messi in cascina dai nerazzurri nelle 19 partite dell'andata.