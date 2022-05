Diretta Salernitana-Cagliari ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

SALERNO - Quello che sta compiendo la Salernitana di Davide Nicola è un vero e proprio miracolo sportivo. I granata, infatti, grazie a quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, sono usciti dalla zona retrocessione. Alle 18, però, c'è l'importantissimo scontro salvezza contro il Cagliari. La squadra sarda, passata dalla guida di Walter Mazzarri a quella del tecnico della Primavera Agostini, al momento sarebbe in Serie B, con soli 28 punti conquistati in 35 giornate: eguagliato in record negativo della stagione 2014-15, chiusa poi con la retrocessione. Il successo di venerdì del Genoa in rimonta sulla Juve ha complicato il discorso salvezza, pertanto molte delle probabilità di rimanere nella massima serie, per entrambe le formazioni, passano proprio per lo scontro diretto di oggi. Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, l'ultima vittoria della Salernitana contro il Cagliari risale al 6 gennaio 2004 in cadetteria: da allora tre successi sardi e un pareggio.