Diretta Fiorentina-Roma ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Fiorentina e Roma chiudono la 36ª giornata di Serie A con un "monday night" che mette in palio un bel pezzo d'Europa per la prossima stagione: i viola di Vincenzo Italiano, con una vittoria, aggancerebbero proprio i giallorossi di José Mourinho e l'Atalanta. La Roma, dal canto suo, con un successo riprenderebbe i rivali della Lazio al quinto posto. La Fiorentina è reduce da quattro sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato mentre i giallorossi vengono dall'esaltante qualificazione alla finale di Conference League, pur avendo raccolto solo 2 punti nelle ultime 3 giornate di campionato. Nella sfida di andata, alla prima giornata, la Roma si è imposta in casa per 3-1, non senza qualche difficoltà.