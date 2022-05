Diretta Roma-Venezia ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Un successo per blindare l'Europa. È quello che la Roma di José Mourinho cercherà in un Olimpico 'sold out' nell'anticipo della 37ª giornata di Serie A contro il Venezia. Turnover minimo quello pianificato dal tecnico portoghese (out lo squalificato Mancini e l'infortunato Mkhitaryan), che chiuderà poi il campionato in trasferta sul campo del Torino prima di provare a superare il Feyenoord nella finale di Conference League a Tirana. In lotta con Lazio, Fiorentina e Atalanta alle spalle della zona Champions League i giallorossi sono 'obbligati' a vincere come del resto lo saranno i lagunari, che proveranno a evitare l'aritmetica retrocessione per cercare poi l'impresa salvezza nell'ultimo turno.