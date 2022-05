Diretta Verona-Torino ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

VERONA - Alle ore 18, allo stadio Marcantonio Bentegodi, il Torino sfida il Verona nel penultimo turno del campionato di Serie A. I granata sono reduci dal ko interno contro il Napoli per 1-0, una sconfitta che ha interrotto una striscia di cinque risultati utili consecutivi. Quella contro i gialloblù sarà una partita speciale per il tecnico croato Ivan Juric, che nella città di Romeo e Giulietta ha allenato dal 2019 al 2021. Entrambe le formazioni hanno disputato un gran campionato, con il Toro che occupa il decimo posto a quota 47 punti e il Verona nono (52). La squadra di Tudor nell'ultimo turno si è arresa al Milan: dopo essere passati in vantaggio con Faraoni, gli scaligeri si sono arresi alla doppietta di Tonali e al tris finale di Florenzi. I granata, poi, chiuderanno il loro campionato tra le mura amiche contro la Roma, mentre i veneti sfideranno la Lazio all'Olimpico. Verona e Torino hanno pareggiato sette degli ultimi nove confronti in Serie A (un successo per parte a completare) - a partire dal 2015/16 questa è infatti la sfida che ha contato più pareggi in percentuale nel torneo (78% - min. 3 gare).