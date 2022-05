Diretta Empoli-Salernitana ore 15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

EMPOLI - L'Empoli e la Salernitana allo Stadio Castellani aprono la 37ª e penultima giornata di Serie A. La squadra di Andreazzoli arriva a questa partita già con la salvezza matematica, conquistata con tre giornate d'anticipo, ma è comunque in cerca di riscatto vista la sconfitta in rimonta contro l'Inter per 4-2 subita nello scorso turno. Deve ancora invece lottare per la salvezza la squadra dell'ex Torino Nicola che grazie ad una striscia di 6 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi) è riuscita a ribaltare una classifica complicata che la vedeva all'ultimo posto. I granata si trovano ora fuori dalla zona retrocessione, a +2 sul Genoa e +1 sul Cagliari, contro cui la Salernitana è reduce da un pareggio per 1-1, solo un punto di distanza. L'ultimo precedente fra Empoli e Salernitana risale al girone d'andata, con la squadra di Andreazzoli capace di vincere 4-2 allo Stadio Arechi.