Diretta Udinese-Spezia ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Ultima gara stagionale tra le mura amiche della 'Dacia Arena' per l'Udinese di Gabriele Cioffi, che in uno degli anticipi della 37ª giornata di Serie A ospiterà lo Spezia di Thiago Motta. E se i friulani cercheranno la vittoria per salutare al meglio il proprio pubblico, i liguri andranno a caccia di punti per garantirsi l'aritmetica salvezza da festeggiare poi con i propri tifosi al 'Picco' nell'ultima giornata.