Empoli-Salernitana 1-1: Cutrone e Bonazzoli, il Venezia è in B

EMPOLI - Il gol in rovesciata di Bonazzoli fissa sull'1-1 il risultato contro l' Empoli al Castellani e regala un altro punto alla Salernitana per la corsa verso la salvezza. I granata sfiorano la vittoria nei minuti finali, Vicario è miracoloso e para anche il rigore a Perotti. Ora gli occhi e le attenzioni della squadra di Nicola si concentreranno su Genoa e Cagliari, attese da Napoli e Inter, mentre per il Venezia è aritmetica la Serie B (25 punti e scontri diretti con i granata a sfavore).

Cutrone batte Sepe

È buono l'avvio della Salernitana, i granata palleggiano bene e cercano di imbucare per gli attaccanti, servendo soprattutto Djuric con i palloni alti per sfruttare i centimetri di testa. È però l'Empoli a trovare la via del gol alla mezzora: Asllani imbuca in profonità per il taglio di Cutrone, che in area fredda Sepe e realizza l'1-0. Radovanovic e Mazzocchi, con un tiro da fuori e una conclusione che sfiora il palo, vanno vicino al pari. Alla fine del primo tempo è avanti la squadra di Andreazzoli.

Bonazzoli pareggia, Perotti sbaglia il rigore

La ripresa ha tutto un altro spessore in quanto a divertimento e occasioni da gol. Ederson e Verre sono i primi a scaldare il secondo tempo, poi Cutrone tutto solo si divora di testa la doppietta. Nicola inserisce Bonazzoli, protagonista subito dopo: va a colpo sicuro con la testa a un passo dalla porta, ma Vicario si lancia e sulla linea stoppa con una super parata il tiro. Dall'altra parte Cutrone in contropiede centra il palo. Nella sfida a distanza dei portieri, Sepe non è da meno e ferma Bandinelli e Bajrami con due grandi interventi; poi ritocca a Vicario sfoderare un altro paio di riflessi da campione. Dal calcio d'angolo successivo alla parata, però, ecco il pareggio: Bonazzoli in mischia va di rovesciata e fa 1-1 al 76'. La Salernitana va a caccia del sorpasso, Nicola mette anche Perotti e Mamadou Coulibaly che costruiscono l'azione del rigore: Massa prima non fischia, poi va al Var e lo dà. Perotti contro Vicario, il portiere dell'Empoli è ancora una volta straordinario, intuisce e para (84'). Finisce 1-1.