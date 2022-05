Diretta Napoli-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Napoli, forse in lacrime, si prepara a salutare Insigne, all'ultima partita con la maglia azzurra nello stadio che l'ha reso negli anni il capitano della sua squadra del cuore. Contro il Genoa sarà speciale, e la classifica non conta niente. Già perché se è vero che Spalletti vincendo blinderebbe il terzo posto davanti alla Juventus, è altrettanto vero che quello emozionerà l'anima dei 50mila del Maradona sarà l'addio del 24 del Napoli. Insigne spera di chiudere in bellezza, magari con quel gol che lo sgancerebbe definitivamente da Hamsik a 121 reti e lo farebbe diventare il secondo miglior marcatore della storia del club alle spalle di Mertens (148). Di fronte però c'è il Genoa, pronto a rovinare l'Insigne-Day per sperare ancora nella salvezza.