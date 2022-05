Diretta Cagliari-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Juventus l'Inter torna a pensare al finale di campionato. L'obiettivo della formazione nerazzurra per la 37ª giornata di Serie A è quello di battere il Cagliari in trasferta per contendere fino all'ultimo lo Scudetto al Milan, impegnato a sua volta quest'oggi contro l'Atalanta - a San Siro - e in vantaggio di 2 lunghezze (80 a 78) in classifica sugli uomini di Simone Inzaghi. Di certo, la formazione rossoblù non scenderà in campo all'Unipol Domus per regalare punti. Infatti il pareggio della scorsa settimana contro la Salernitana - arrivato dopo due sconfitte consecutive contro Genoa e Hellas Verona - ha messo la formazione sarda in una posizione estremamente delicata: 18° posto in classifica con 29 punti, a +1 sul Genoa a -1 proprio dalla Salernitana, che sarebbe dunque momentaneamente salva.