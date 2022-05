Diretta Milan-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - L'Atalanta è il penultimo ostacolo tra il Milan e lo scudetto, a meno che l'Inter non decida di suicidarsi a Cagliari regalando già oggi il tricolore ai cugini. Se no, ai rossoneri toccherà l'Udinese poi per coronare una cavalcata sin qui fantastica. San Siro è pronto, saranno in 75mila a spingere la squadra verso la vittoria. Pioli tiene alta la tensione, mentre Gasperini spera ancora in un piazzamento europeo.