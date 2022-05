Il Milan vede lo scudetto: Leao e Theo Hernandez piegano l'Atalanta

MILANO - Il sogno del Milan è ormai vicino a trasformarsi in realtà. La squadra di Stefano Pioli supera infatti anche l'ostacolo Atalanta (2-0) nella 37ª giornata di Serie A (quinto successo consecutivo) e vede ormai da vicinissimo lo scudetto, con la palla che passa ora all'Inter di Simone Inzaghi ospite del Cagliari nel posticipo domenicale e obbligata a vincere per poter sperare ancora. Dopo un primo tempo bloccato sono stati Leao e Theo Hernandez (fenomenale il gol segnato dopo un impressionante 'coast to coast') a far esplodere la gioia di uno stadio 'Meazza' completamente vestito di rossonero. Sconfitta pesante invece per i bergamaschi di Gian Piero Gasperini, che cadono dopo quattro risultati utili di fila e falliscono il sorpasso alla Roma sesta in classifica e vede complicarsi la sua strada verso unposto in Europa.

Milan-Atalanta 2-0: statistiche e tabellino Pioli non cambia, rotazioni per Gasp A parte il lungodegente Kjaer e Daniel Maldini sono tutti disponibili i rossoneri di Pioli, che conferma l'undici titolare dell'ultima vittoriosa trasferta sul campo del Verona con Giroud in attacco e Tonali in mediana insieme a Kessié (destinato al Barcellona e alla sua ultima partita da milanista a San Siro). Sull'altro fronte Gasperini (out Toloi, Pezzella e Ilicic) effettua invece qualche rotazione rispetto al match vinto a La Spezia: nel tridente ci sono Pessina e Pasalic alle spalle di Muriel, con Malinovskyi che parte in panchina come Boga e Zapata.