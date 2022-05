Diretta Juve-Lazio ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juve saluta il pubblico dello Stadium, lo fa nell'ultima partita in casa con la sfida alla Lazio. Serata speciale per Chiellini e Dybala che diranno addio ai tifosi. Poi il match contro i biancocelesti che vanno a caccia degli ultimi punti per un posto in Europa. Maurizio Sarri per la prima volta torna a Torino da ex, sicuramente una serata particolare anche per lui. La Lazio è la squadra contro cui la Juve di Massimiliano Allegri ha ottenuto più successi in Serie A: 10, in 11 precedenti (1P). E i biancocelesti in questa stagione hanno sofferto contro le big: dopo le vittorie sulla Roma (nel derby d’andata) e con l’Inter (sempre all’andata), non hanno più vinto con le grandi.