Diretta Sampdoria-Fiorentina ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - In Serie A rimane apertissima la lotta per un piazzamento europeo. Tra le squadre in lizza c'è la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nel penultimo turno del campionato sfida alle ore 18.30 la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I blucerchiati di Giampaolo sono aritmeticamente salvi grazie al successo dell'Inter, prossima avversaria dei liguri, sul Cagliari (3-1) che ha decretato anche la retrocessione dei cugini genoani. I toscani occupano attualmente il settimo posto con 59 punti, ma una vittoria stasera a Marassi permetterebbe ai gigliati di scavalcare la Roma (60) e agganciare la Lazio qualora i biancocelesti di Sarri dovessero perdere nel posticipo serale contro la Juve. Proprio la squadra di Massimiliano Allegri sarà l'avversaria della Fiorentina nell'ultimo e decisivo turno di campionato.

Sampdoria-Fiorentina: dove vederla in tv e in streaming

Sampdoria-Fiorentina, gara valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Ekdal; Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Murru, Magnani, Yoshida, Conti, Askildsen, Trimboli, Damsgaard, Vieira, Giovinco, Quagliarella.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Maleh, Callejon, Ikoné, Piatek, Kokorin, Rosati.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

ASSISTENTI: Bindoni-Tolfo.

IV UOMO: Miele.

VAR: Mazzoleni.

ASS. VAR: Paterna.

