Plusvalenze, inizia il processo di 2° grado: Juve e Napoli in attesa

È in agenda oggi, il via alle 10, il secondo grado del processo sportivo sulle plusvalenze dinanzi alla Corte Federale d’appello. Il primo grado si era concluso con il proscioglimento degli 11 club e dei 59 dirigenti da parte del Tribunale nazionale federale. Dopo la pubblicazione delle motivazioni la Procura federale diretta da Giuseppe Chinè aveva presentato ricorso alla Corte sportiva d’appello. L’indagine della Procura federale era partita il 22 ottobre 2021 in seguito alle segnalazioni di Covisoc e Consob e dell’indagine penale Prisma , attivata dalla Procura di Torino (che continua a lavorare). L’accusa nel filone sportivo: illecito amministrativo, i dirigenti avrebbero alterato i bilanci attraverso plusvalenze fittizie.

La Juventus è stato il club maggiormente coinvolto: erano infatti stati chiesti dodici mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 mesi per Paratici, 8 mesi per Nedved e Arrivabene, 6 mesi per Cherubini. Quanto al Napoli: squalifica per il suo presidente De Laurentiis. Inoltre, le ammende per i club (800mila euro ai bianconeri, 392mila agli azzurri). E ammende erano state chieste anche per Genoa, Sampdoria ed Empoli. Il tribunale aveva emesso una sentenza di assoluzione piena motivando che “non esista o sia concretamente irrealizzabile il metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore”. Tantomeno quello utilizzato dalla Procura, basato anche sull’utilizzo del sito privato Transfermarkt.