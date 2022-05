Serie A, designazioni: Fiorentina-Juve a Chiffi. Torino-Roma: Irrati

ROMA - Sono state rese note le designazioni per l'ultima di campionato. Il Torino gioca l'anticipo di venerdì in casa con la Roma, gara diretta da Irrati. La Juventus scende in campo in casa della Fiorentina, dirige Chiffi, sabato sera (insieme a Lazio-Verona, diretta da Colombo). Domenica si decide la vetta alle 18 con Inter-Sampdoria (Di Bello), Sassuolo-Milan (Doveri) e la salvezza con Salernitana-Udinese (Orsato), Venezia-Cagliari (Maresca).