Diretta Torino-Roma ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Alle ore 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Ivan Juric ospitano la Roma di José Mourinho nell'ultimo turno del campionato di Serie A. Belotti e compagni, reduci dalla vittoria di misura sul Verona, attualmente occupano il decimo posto con 50 punti, ma vogliono chiudere alla grande la stagione e provare a chiudere davanti proprio agli scaligeri, attualmente a quota 52 e impegnati sabato alle 20.45 all'Olimpico contro la Lazio. La Roma, invece, mercoledì ha un appuntamento con la storia: la finela di Conference League contro il Feyenoord. I giallorossi, conquistando i tre punti, si assicurerebbero la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League a prescindere dal risultato delle altre. I capitolini, però, non vincono da ben cinque turni, dallo scorso 10 aprile contro la Salernitana, quando conquistò un prezioso 2-1 in rimonta nel finale grazie alle reti di Carles Perez e Smalling. Il Torino ha vinto l’ultimo match casalingo contro la Roma in Serie A (3-1 il 18 aprile 2021) e potrebbe ottenere almeno due successi interni di fila contro i giallorossi nel torneo per la prima volta dalle tre vittorie consecutive tra il 1988 e il 1990.