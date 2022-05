Mvp del campionato: Maignan, Bremer, Brozovic e Immobile premiati

Maignan premiato come miglior portiere del campionato; Bremer si aggiudica il premio come difensore dell'anno, mentre Brozovic e Immobile sono stati scelti come centrocampista e attaccante della stagione 2021/2022. Questi gli MVP dell'ultimo campionato. La Lega Serie A ha premiato anche Victor Osimhen, come miglior Under 23. Le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.