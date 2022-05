Diretta Lazio-Verona ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Cinquanta mila tifosi per Lazio-Verona, va in scena l'abbraccio alla squadra di Sarri che ha già l'Europa League in tasca. Ma il campionato non è mica finito, il tecnico vuole il quinto posto in solitaria, serve almeno un pareggio dopo la vittoria a Torino della Roma. Aggancio a quota 63, a parità di punti la Lazio scalerebbe in sesta posizione a causa degli scontri diretti a sfavore. Non basta la differenza reti generale, c'è il il ko netto nel derby di ritorno. Dopo il successo per 4-1 nella gara d’andata, il Verona potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1984/85.