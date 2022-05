Diretta Atalanta-Empoli ore 20.45: come vederla in tv e streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Per l'ultima giornata di campionato, l'Atalanta ospita l'Empoli, con l'obiettivo di strappare i tre punti e sperare che la Fiorentina non faccia altrettanto con la Juventus. In questo modo i nerazzurri agguanterebbero la settima posizione, valida per la Conference League. Gasperini perde Muriel, ma ritrova Ilicic (dopo quattro mesi di assenza) tra i titolari. L'Empoli, che nelle ultime cinque giornate ha raccolto una sola vittoria, non vuole recitare un ruolo da vittima sacrificale. "Occasione per i giovani? Metteremo la formazione che ci dà più garanzie. Affronteremo una squadra che ha motivazioni diverse dalle nostre, alle quali dovremo rispondere", ha dichiarato il tecnico Andreazzoli.