Diretta Genoa-Bologna ore 17.15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Il Bologna fa visita al Genoa nel 38° e ultimo turno di Serie A. La squadra rossoblù guidata da Mihajlovic viene da due sconfitte di fila, contro Venezia e Sassuolo, e staziona al 13° posto in classifica a quota 43 mentre la formazione di Blessin è penultima con 29 punti e già matematicamente retrocessa in Serie B. "Che voto darei alla stagione? Si poteva fare meglio, ma non mi piace dare voti. In quattro anni siamo sempre stati lontani dalla zona rossa, ma eravamo anche in grado di lottare per il decimo posto. Ci sono diversi obiettivi, quello di far giocare i giovani lo abbiamo raggiunto" ha detto Mihajlovic nella conferenza della vigilia.