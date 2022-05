Il derby scudetto fa più ricca Milano

MILANO- E' stato un derby lungo e intenso ed è arrivato all'ultimo atto per decidere chi tra Milan e Inter vincerà lo Scudetto. Al di là di come finisca, il duello ha reso le due squadre più belle e forse anche più ricche, visto il boom del valore dei giocatori rossoneri e nerazzurri. E a sorridere, ovviamente sono i due club. Nell’estate scorsa si partiva comunque già da valori alti, non fosse altro perché l’Inter aveva vinto lo scudetto e il Milan si era classificato al secondo posto. Guardando le quotazioni su siti specializzati e il costo di alcuni giocatori al momento dell’acquisto, si può affermare che la rosa dell’Inter all’inizio della stagione valeva circa 440 milioni, mentre quella rossonera 375. Euro più, euro meno, i giocatori del Diavolo hanno visto aumentare il proprio valore di 165 milioni, quelli dell’Inter di circa 85, per un totale “milanese” di ben 250 milioni in più. Tutto è stato possibile grazie all'esponenziale crescita di Leao, Maignan, Theo Hernandez, Tonali e Tomori per il Milan, e la consacrazione di Lautaro per l'Inter, oltre alle conferme di Skriniar, Barella e Bastoni.