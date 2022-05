Diretta Sassuolo-Milan ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

SASSUOLO - La Serie A 2021/22 è ormai arrivata all’ultima giornata, con lo Scudetto ancora da assegnare. I riflettori saranno ovviamente puntati sulla sfida tra Sassuolo e Milan del Mapei Stadium, con la formazione rossonera che al momento occupa saldamente il 1° posto in classifica con 2 punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, impegnata in contemporanea contro la Sampdoria. Come dichiarato dal tecnico neroverde Dionisi - e da altri membri della società - il Sassuolo non ha intenzione di regalare niente. C’è il desiderio di chiudere al meglio il campionato, facendo per l’ennesima volta bella figura contro una big. In questa stagione gli emiliani sono stati capaci di battere in trasferta i rossoneri, l'Inter e la Juventus. Il Milan ha l’irripetibile occasione di vincere uno Scudetto che manca dalla bacheca rossonera dalla stagione 2010/11. Alla formazione di Stefano Pioli potrebbe bastare un punto contro gli emiliani per festeggiare il titolo, indipendentemente da quello che sarà il risultato maturato dall’Inter. L’ultimo successo casalingo dei neroverdi contro i rossoneri risale al campionato 2015/16: finì 2-0, reti di Duncan e Sansone.