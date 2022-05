Diretta Inter-Sampdoria ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MILANO - Gli oltre 70mila che riempiranno oggi alle 18 il Meazza per Inter-Sampdoria dovranno stare con gli occhi sul campo e le orecchie alle radioline sperando in buone notizie da Reggio Emilia, dove il Milan sfida il Sassuolo. Sì, perché la lotta scudetto si deciderà proprio in questo ultimo turno, chiusura di un pazzo campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che dopo il ko di Bologna, hanno battuto Udinese (2-1), Empoli (4-2) e Cagliari (3-1), dovranno vincere contro i blucerchiati e sperare in un ko dei rossoneri al Mapei Stadium. Solo questo incastro di risultati darebbe alla Beneamata la seconda stella. In caso di arrivo a pari punti, infatti, la squadra di Pioli sarebbe campione d'Italia per via del vantaggio negli scontri diretti. Lautaro e compagni, però, dovranno fare attenzione ai liguri, già salvi e reduci dalla netta vittoria contro la Fiorentina per 4-1.