Diretta Venezia-Cagliari ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VENEZIA - Sarà una domenica da cardiopalma. Oltre alla lotta scudetto si deciderà anche la permanenza nella massima serie. Con Venezia e Genoa già in B, sono Cagliari e Salernitana a giocarsi il posto in A. Al momento i granata sono avanti di due punti, 31 contro 29, ma in caso di aggancio, per via della migliore differenza reti, ad avere la meglio sarebbero Joao Pedro e compagni. Nell'ultimo turno, con entrambe le formazioni in campo alle 21, la Salernitana ospita l'Udinese mentre il Cagliari fa visita al Venezia. I rossoblù di Agostini, che hanno vinto solo una delle ultime dieci partite, incassando ben otto ko nel parziale, devono battere i lagunari e sperare in una mancata vittoria dei campani di Nicola.